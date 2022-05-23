Элиста, 23 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Калмыкии завершено расследование уголовного дела о хранении и изготовлении наркотиков в отношении жителя посёлка Чолун-Хамур Ики-Бурульского района — депутата собрания депутатов Чолунхамурского сельского муниципального образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Lotosgtrk.ru Уголовное дело

Следователи полагают, что днём 9 апреля 2022 года мужчина обнаружил в степи два куста дикорастущего растения. Зная о его свойствах, народный избранник сорвал растение и хранил у себя дома для личного употребления. Следующим утром депутат незаконно изготовил смесь с наркотическим веществом.

В содеянном мужчина сознался.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены прокурору.