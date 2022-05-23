В прокуратуру Калмыкии передано дело депутата о хранении наркотиков
Элиста, 23 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Калмыкии завершено расследование уголовного дела о хранении и изготовлении наркотиков в отношении жителя посёлка Чолун-Хамур Ики-Бурульского района — депутата собрания депутатов Чолунхамурского сельского муниципального образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
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Уголовное дело
Следователи полагают, что днём 9 апреля 2022 года мужчина обнаружил в степи два куста дикорастущего растения. Зная о его свойствах, народный избранник сорвал растение и хранил у себя дома для личного употребления. Следующим утром депутат незаконно изготовил смесь с наркотическим веществом.
В содеянном мужчина сознался.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены прокурору.