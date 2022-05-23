Москва, 23 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры последствий обстрела со стороны украинских боевиков деревни Белозёрка в Херсонской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Отмечается, что украинские боевики обстреляли населенный пункт кассетными боеприпасами.

«В результате обстрела пострадало более десяти домов мирных жителей. Погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Около десяти человек получили ранения различной степени тяжести», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики подвергли город Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) минометному обстрелу.

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