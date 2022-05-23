Денвер, США, 23 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В результате крушения одномоторного самолета в штате США Колорадо погибли два человека. Об этом 23 мая сообщает пожарная служба города Блумфилда в Колорадо, где произошла авиакатастрофа.

Teo Одномоторный самолёт

«Сегодняшнее крушение самолета привело к двум жертвам. Никто из прохожих не получил ранения, дома не были повреждены», — говорится в сообщении.

Также указывается, что причины трагического инцидента на данный момент неизвестны, ведется следствия по факту произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на западе Франции на авиашоу Meeting de l’air в воздухе столкнулись два истребителя Rafale.