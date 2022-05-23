Сеул, , 08:29 — REGNUM В период с 1 по 20 мая экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 24,1%, до $38,6 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Экспорт

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт увеличился на 7,6%.

Экспорт полупроводников вырос на 13,5%, нефтепродуктов — на 145,1%, автомобилей — на 17,5%, автозапчастей — на 8,3%, судов — на 28,3%. Однако экспорт устройств беспроводной связи, напротив, сократился на 21,3%.

Поставки в Китай выросли на 6,8%, в США — на 27,6%, в страны Европы — на 25%, во Вьетнам — на 26,9%, на Тайвань — на 71,9%. Однако поставки в Гонконг сократились на 31,7%, в Малайзию — на 5,3%.

Импорт в Южную Корею с 1 по 20 мая также вырос на 37,8%, до $43,44 млрд. Импорт сырой нефти увеличился на 84%, газа — на 60,4%, полупроводников — на 32,3%, нефтепродуктов — на 40,6%, угля — на 321,3%, однако импорт автомобилей сократился на 13,5%, устройств беспроводной связи — на 4,2%.

Поставки из Китая выросли на 37,3%, из США — на 21,5%, из ЕС — на 3,5%, из Саудовской Аравии — на 105,9%, из Японии — на 13,9%. Однако импорт из России, напротив, сократился на 3,2%.