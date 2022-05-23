Мариуполь, ДНР, , 08:24 — REGNUM Боевики националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожали улики, которые могли стать свидетельством их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе. Доказательства этому были обнаружены в подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе, где долгое время укрывались нацисты. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что в момент сдачи последних бойцов полка в плен часть националистов на территории завода избавлялись от телефонов, планшетов и ноутбуков с уликами зверств над мирными гражданами. По его словам, для этого боевики оставляли и взрывали мины.

В настоящее время на заводе работают сапёры.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном очищении территории комбината «Азовсталь» от укронацистов. Под полный контроль российских военных взяты все подземные сооружения комбината, в которых с 21 апреля прятались украинские боевики.

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Как заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, сдавшиеся в числе киевских боевиков на заводе «Азовсталь» в Мариуполе командиры украинского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Прокопенко и Сергей Волынский («Волына») намного хуже предателей. Он подчеркнул, что данный факт является сутью бандеровской идеологии, позволяющей сначала оплевывать сдавшихся в плен, а потом — самим сдаваться.

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