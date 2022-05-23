Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В Ульяновске в рамках чувашского национального праздника Акатуй открыли памятник, посвящённый 150-летию создания чувашской письменности. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал его символом «нерушимой многовековой дружбы», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Памятник чувашской письменности в Ульяновске cap.ru

Памятник открылся в музее «Симбирская чувашская школа. Квартира И. А. Яковлева» и был приурочен к празднованию Акатуя (праздник «плуга и сохи», который отмечается после проведения весенних полевых работ). Памятник чувашскому алфавиту появился по инициативе представителей региональной чувашской автономии Ульяновской области.

«Этот памятник является символом нерушимой многовековой дружбы. Сегодня в Ульяновской области мы также отмечаем один из самых ярких, самобытных и всеми любимых народных праздников — чувашский Акатуй», — сказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских, подчеркнув, что праздник «исторически сплачивает многие другие национальные общины региона».

В торжестве приняла чувашская делегация под руководством главы Чувашии Олега Николаева.

По данным властей, в Ульяновской области проживают представители более 120 народов, одна из крупных диаспор — чувашская. В регионе чувашский язык и культуру преподают 27 учителей, изучают данные предметы 200 учащихся в 15 школах. Также действуют 36 детских и взрослых творческих чувашских коллективов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновской области открыт мемориал в честь погибших при исполнении долга сотрудникам спецподразделений Росгвардии.

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