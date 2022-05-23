Южно-Сахалинск, 23 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске днём 23 мая с крыши дома по улице Чехова, 72 сорвался рабочий. Доставленный в больницу мужчина впал в кому, сообщило со ссылкой на областной минздрав ИА Сах. ком.

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На место ЧП прибыли спасатели, которые подготовили мужчину к транспортировке и передали приехавшей бригаде скорой помощи.

Очевидцы рассказали, что сорвавший с крыши рабочий был со страховкой. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, с крыши строящегося жилого дома в Губкине Белгородской области сорвался 18-летний юноша.