Первомайск, , 08:17 — REGNUM Киевские боевики подвергли город Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) минометному обстрелу. Об этом 23 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Уточняется, что обстрел Первомайска со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 06:00 (совпадает с мск) и ходе него по городу было выпущено 12 мин калибра 120 мм.

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