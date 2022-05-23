Херсон, 23 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 23 мая опубликовало видеозапись обстрела кассетными боеприпасами деревни Белозёрка Херсонской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

В результате атаки украинских националистов погибли два человека, в том числе 14-летний подросток. Около десяти человек пострадали. Получили повреждения более десяти домов.

На кадрах — разбитые окна, разрушенные заборы и кровля, осколки боеприпасов и следы крови на тротуаре.