Тампа, США, 23 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флорида Пантерз» в третьем матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Wayne Никита Кучеров

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Также отличились Кори Перри, Эрик Чернак и Стивен Стэмкос, оформивший дубль. На счету защитника Михаила Сергачёва один голевой пас.

В составе «Флориды» точным броском отметился нападающий Сэм Райнхарт.

Таким образом, «Тампа» ведёт в серии со счётом 3:0. Следующий матч пройдёт 24 мая.