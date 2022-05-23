Москва, 23 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Американская компания Levi Strauss, являющаяся производителем джинсовой одежды, решила покинуть российский рынок и ищет покупателей для своего розничного бизнеса в России. Об этом 23 мая сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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В материале издания уточняется, что компания из США Levi Strauss & Co приняла решение окончательно уйти с российского рынка после 29 лет работы и в данный момент перестала поставлять в РФ свои товары и ищет покупателей для своего розничного бизнеса.

Также указывается, что источники рассказали, что одним из потенциальных покупателей магазинов американской компании в РФ является турецкая Fiba Holding A. S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России). При этом отмечается, что головной офис Levi’s не стал отвечать изданию на запрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экспорт из Грузии на Украину в марте и апреле текущего года сократился 91%.