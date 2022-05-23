Вашингтон, , 08:09 — REGNUM За пять дней после релиза Evil Dead: The Game студии Saber Interactive и компании Boss Team Games удалось продать более полумиллиона копий этой многопользовательской игры. Об этом 22 мая сообщил журнал PC Gamer.

Evil Dead: The Game Скриншот из игры Evil Dead: The Game

Журналисты обратили внимание на соответствующую информацию о продажах в очередном отчёте компании Embracer Group (является материнской по отношению к Saber Interactive). Автор статьи отметил, что на успех проекта, судя по всему, повлияло то, что Evil Dead: The Game, во-первых, является кроссплатформенным проектом, а во-вторых, игра действительно понравилась поклонникам киновселенной, созданной режиссёром Сэмом Рэйми и актёром Брюсом Кэмпбеллом.

Напомним, Evil Dead: The Game представляет собой кооперативную ассиметричную (в таких играх один геймер играющий за «злодея» обычно противостоит команде из нескольких других игроков) экшн-игру в жанре ужасов, в которой присутствуют персонажи из серии фильмов «Зловещие мертвецы». Её релиз состоялся 13 мая 2022 года.

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