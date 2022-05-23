Мариуполь, ДНР, , 08:08 — REGNUM Свидетельства уничтожения украинскими неонацистами из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) улик, доказывающих их причастность к преступлениям против мирного населения Донбасса, были обнаружены российскими военнослужащими в подземельях мариупольского комбината «Азовсталь». Об этом 23 мая рассказала газета «Известия».

Разбитые ноутбуки Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что территория завода заминирована, на расчистку российским сапёрам понадобится не менее двух недель. Боевики оставляли мины не только для того, чтобы навредить военнослужащим России и Донбасса, а ещё и для того, чтобы скрыть доказательства их издевательств над мирным населением.

В момент сдачи в плен нацисты из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) массово уничтожали свои телефоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты, на которых могли быть компрометирующие их видеозаписи и другие доказательства причастности к военным преступлениям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель командира инженерно-саперного взвода Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал об уничтожении неонацистами из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) домов в Мариуполе вместе с жителями.

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