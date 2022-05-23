Уфа, , 08:10 — REGNUM Главного бухгалтера управляющей организации в Башкирии осудили за сокрытие от налоговой службы более четырех млн рублей. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В суде было установлено, что у фирмы образовалась недоимка по сборам, налогам, страховым взносам на общую сумму более четырех млн рублей.

«Во избежание принудительного списания долга обвиняемая скрыла поступившие на счета организации более 19 млн рублей. Для этого она по устной договоренности с муниципальным предприятием, в которое поступают коммунальные платежи жителей многоквартирных домов г. Ишимбая, обеспечила перечисление денежных средств на счета других фирм (контрагентов управляющей организации)», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении главного бухгалтера управляющей организации ООО «ЖЭУ-1» было возбуждено уголовное дело. Свою вину женщина признала полностью. В результате суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей.