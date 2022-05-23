Варшава, , 08:00 — REGNUM Европейская комиссия удержала €100 млн из причитающихся Польше средств из-за того, что Варшава отказалась выполнять решение суда ЕС. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, Польша «приговорена к выплате штрафа в размере миллион евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей».

«Эта сумма уже выросла до €160 млн евро, больше €100 млн были удержаны», — цитирет еврокомиссара РИА Новости.

Напомним, суд Европейского союза в Люксембурге ранее обязал Польшу выплачивать €1 млн в сутки в пользу Еврокомиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.

Суд ЕС потребовал в июле 2021 года немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В Еврокомиссии считают, что деятельность этой палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.

Конституционный суд Польши признал решение европейского суда необязательным к выполнению.