Москва, , 07:59 — REGNUM В понедельник, 23 мая, в столице России ожидается облачная погода преимущественно без осадков, температура воздуха в городе составит +14… +16 °C. Об этом 23 мая сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Москва Andrey Belenko

Также указывается, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление составит 740 мм рт. столба.

Кроме того, указывается, что в ночь на 24 мая в Москве ожидается переменная облачная и преимущественно без осадков. Температура воздуха +5… +7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что потепление в Москве задержится и наступит только в начале июня.