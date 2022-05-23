Чебоксары, 23 мая, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» продлеваются расчёты с кредиторами, при этом процент удовлетворения требований не изменяется. Это следует из обновлённой информации государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

АСВ продлевает с 20 мая по 18 ноября 2022 года срок проведения расчётов с кредиторами третьей очереди, требования которых включены в реестр требований в составе основного долга. Процент удовлетворения требований остался в размере 37,77% от суммы установленных требований.

Напомним, что в апреле госкорпорация сообщила об увеличении на 2,5% — с 35,27% до 37,77% — процента удовлетворения требований кредиторов третьей очереди. На тот момент речь шла о расчётах со сроком по 20 мая 2022 года.

Отметим, АСВ является конкурсным управляющим обанкроченного «Чувашкредитпромбанка». На 25 июля 2022 года назначено очередное судебное заседание по рассмотрению отчёта АСВ.

Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признано банкротом 28 февраля 20 202 года (резолютивная часть объявлена 20 февраля 2020 года), идёт конкурсное производство.