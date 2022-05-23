Екатеринбург, , 08:07 — REGNUM В ДТП под Екатеринбургом погиб 25-летний житель республики Адыгея Он вёз груз из Тюмени, сообщили журналистам в УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД на месте ДТП Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Две машины типа «ГАЗель» направлялись друг за другом в сторону Екатеринбурга. Водитель одной из машин не выдержал дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем. После столкновения «ГАЗель» оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с еще одним транспортным средством, пояснили в ведомстве. Водителя «ГАЗели» госпитализировали. Он также вёз груз из Адыгеи в Тюмень

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смертельная авария произошла вечером 22 мая на автодороге Екатеринбург — Тюмень. После столкновения трёх грузовиков произошло возгорание.

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