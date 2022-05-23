Екатеринбург, 23 мая, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Крупная авария на трассе Екатеринбург — Тюмень была спровоцирована водителем одной из грузовых «ГАЗелей». Это следует из сообщения свердловского Управления ГИБДД 23 мая.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области На месте ДТП

Установлено, что две машины принадлежали одной организации и двигались в сторону Екатеринбурга. Водитель одной из них не выдержал дистанции от коллеги, допустил столкновение с ним, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной ГАЗелью.

В результате произошло возгорание. Водитель одного из грузовиков — 25-летний мужчина — сгорел. А 52-летнего госпитализировали в больницу Тюмени.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 22 мая. Столкновение произошло на 262-м км дороги Екатеринбург — Тюмень.