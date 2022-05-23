Ульяновск, , 07:47 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор по делу о нападении в магазине: ножевые ранения получил продавец. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Перед судом предстал 24-летний ульяновец. Преступление было совершено 23 декабря 2021 года в одном из магазинов по улице Варейкиса в Ульяновске.

Следствием установлено, что обвиняемый в тамбуре магазина в ходе спонтанного конфликта нанёс сотруднику предприятия несколько ножевых ранений. Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Правоохранители отмечают, что фигурант уголовного дела имеет судимость за кражу. Суд признал его виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив 6,5 года колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в трамвае в Ульяновске произошло нападение на кондуктора: женщину избили на конечной остановке и отобрали сотовый телефон.

Подробнее: В Ульяновске напали на кондуктора трамвая

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске ушло в суд дело о ранении продавца в магазине