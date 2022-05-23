Барнаул, , 07:44 — REGNUM В Алтайском государственном аграрном университете (АГАУ) подвели итоги участия во всероссийской акции «Ночь музеев-2022». Как сообщили 23 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза, с экспонатами местного музея анатомии животных ознакомились более 600 барнаульцев: многие приходили семьями, потому что программа была составлена так, чтобы вызвать интерес как у детей, так и у взрослых.

Барнаул, «Ночь музеев-2022» в Алтайском государственном аграрном университете Алтайской государственный аграрный университет

В экспозиции музея анатомии животных собрано много уникальных экземпляров. Например, скелет лошади, вывезенный в 1941 г. из блокадного Ленинграда в качестве учебного пособия учеными Пушкинского сельскохозяйственного института, на базе которого в 1943 г. был организован АСХИ-АГАУ.

Для юных гостей работал мини-зоопарк, где все желающие могли не только увидеть, но и подержать в руках морских свинок, черепаху, удава и палочника. Студенты и преподаватели факультета ветеринарной медицины давали все необходимые комментарии об образе жизни, поведения и питания этих животных

Частью программы площадки стали мини-лекции и мастер-классы, проведенные учеными Алтайского ГАУ. Эти мероприятия посетили более 150 человек.

С лекцией по истории и технологии мумификации выступила д. в. н., доцент кафедры морфологии, хирургии и акушерства Лия Ткаченко и провела мастер–класс «Изготовление музейного препарата». На материале конечностей курицы участников мастер-класса научили делать настоящий ветеринарный препарат, который может стать частью музейной экспозиции или учебной лаборатории.

Лекцию по истории сыроделия на Алтае прочитала и. о. заведующего кафедрой технологии производства и переработки продукции животноводства, к. т. н., доцент Елена Щетинина.

Преподаватели кафедры технологии производства и переработки продукции животноводства к. с.-х. наук, доцент Елена Машкина и к. с.-х. н., старший преподаватель Людмила Паутова в ходе мастер–класса «Еда полезная и нет» рассказали о простых, но действенных приемах определения качества продуктов питания на полках магазина и в домашних условиях.

Например, знание компонентов в составе продукта на его упаковке может многое сказать о его происхождении и полезных свойствах, а обычный смартфон — заменить овоскоп и обезопасить, таким образом, от покупки некачественных яиц.

«Работа нашей площадки вызвала большой интерес у посетителей. Многие барнаульцы пришли семьями. Программа была составлена так, чтобы вызвать интерес как у детей, так и у взрослых, тем более, что правила «руками не трогать» у нас нет! Как раз мастер-классы и мини-зоопарк пользовались самой большой популярностью у гостей. В следующем году мы планируем расширить формы работы с посетителями музея и опробовать такой формат, как квест», — прокомментировала результаты «Ночи музеев-2022» в АГАУ куратор площадки д. в. н., доцент Лия Ткаченко.

В «Ночи музеев-2022» АГАУ принимает участие во второй раз.

Как сообщало ИА REGNUM, участниками акции «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге стали 105 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов.

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