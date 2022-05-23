Киев, 23 мая, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Заявление о получении гражданства Украины сделал известный неонацист из США Кент Маклеллан 22 мая в спецчате для переписки украинских и западных нацистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

Маклеллан сообщил, что он находится на территории Украины и уже успел получить гражданство этой страны.

Как уточнил экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в беседе с РИА Новости, Маклеллан, судя по публикациям в социальных сетях и тематических чатах, мог принимать участие в боях на мариупольском комбинате «Азовсталь» в составе боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, он активно занимался связями боевиков с иностранными нацистскими движениями.

По данным Прозорова, Маклеллан родился в американском штате Флорида в семье неофашиста и лидера рок-группы Brutal Attack. Впервые Маклеллан был арестован в возрасте 18 лет за расистские надписи, которые он нанёс на церковь и ресторан в городе Кресент-Сити. Позднее он отбывал тюремный срок за вандализм и избиение иммигрантов.

Предполагается, что в 2012 году Маклеллан был завербован ФБР после задержания в связи с подготовкой им теракта во Флориде. ФБР, как предполагает Прозоров, могло отправить Маклеллана на Украину с определёнными заданиями. В частности, неонацист занимался вербовкой наёмников в США и других странах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сдавшемся в плен боевике «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), угрожавшем главе Чечни Рамзану Кадырову и его семье.