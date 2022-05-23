Санкт-Петербург, , 07:42 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без рассмотрения просьбу Генеральной прокуратуры Грузии о допросе в качестве свидетеля по некоему уголовному делу бывшего гендиректора одной из фирм Санкт-Петербурга. Заявителю вернули запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу, передаёт ИА REGNUM.

Суд

«В соответствии с конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, Генеральная прокуратура Грузии направила судебное поручение о проведении допроса (опроса) генерального директора ООО «Лемана» Токаревой Татьяны в качестве свидетеля по уголовному делу №044 131 216 002», — отмечалось в материалах дела.

Детали само уголовного дела не раскрывались. Токарева уведомление не получила и в суд не явилась. Это и стало причиной возвращения запроса.

Упомянутая в материалах компания «Лемана» работает в сфере оптовой торговли пищевыми продуктами с 2011 года. Токарева возглавляла актив на старте работы компании, а также ранее была владельцем доли.