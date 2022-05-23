Хабаровск, , 09:31 — REGNUM Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова оценила реализацию профильного нацпроекта в Хабаровском крае — она побыла в нескольких учреждениях культуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дом культуры Yarregion.ru

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Так, в Хабаровском краевом театре юного зрителя благодаря нацпроекту появилась трансформируемая трибуна для зрительных мест, полностью переоборудована машинерия сцены, а количество мест в зале увеличилось со 178 до 207.

В Доме культуры по улице Световой в Хабаровске помимо 23 кружков для всех возрастов, с 2021 года работает студия пластилиновой анимации «За кадром».

«В Хабаровском крае большое внимание уделяется реализации национального проекта «Культура». Помимо ТЮЗа в прошлом году ремонт прошёл в учреждениях Тугуро-Чумиканского, Ульчского и района имени Лазо. В этом году на очереди Охотский, Ванинский и Верхнебуреинский районы. Также ожидают модернизации библиотеки в Хабаровске, Амурске и Бикине», — рассказал министр культуры региона Юрий Ермошкин.

Член Общественной палаты Хабаровского края, председатель краевой организации Общероссийского Профсоюза работников культуры Наталья Ляшко приняла участие в мониторинговом совещании по реализации нацпроекта «Культура», после которого поделилась мнением:

«Вопросы об исполнении обязательств ставились жестко, заслушивались выступления всех участников, объекты которых вошли в нацпроект. Много говорили о вопросах подключения и последующего внедрения «Пушкинской карты» для подростков и молодёжи. Коллеги из регионов поделились своим опытом и советами для успешной организации процесса.

Интересен формат с применением новейшего оборудования в области видео, фотомонтажа, фото и видео съёмок, звукозаписывающих технологий, производства мультипликационных фильмов. Представили и инклюзивные лаборатории для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, которые планируют тиражировать в других регионах. Слушаешь всё это и понимаешь, что как никогда, главное в этом процессе — люди. Только большое желание и новые компетенции специалистов позволят вывести с помощью нацпроекта культуру регионов на новый качественный уровень, на высокий спрос среди жителей и удовлетворения их самых актуальных культурных и досуговых предпочтений».

Общественник добавила, что по нацпроекту в регионах Дальнего Востока открываются Школы креативный индустрий для подростков и молодёжи. Хабаровский край намерен также поучаствовать в этой программе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане по нацпроекту «Культура» начался капитальный ремонт в детской художественной школе — двухэтажное здание в самом центре города давно требовало обновления.