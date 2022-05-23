Петропавловск-Камчатский, , 07:36 — REGNUM На жителя Камчатки, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, возбудили уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Житель Петропавловска-Камчатского 1954 года рождения понёс несколько административных наказаний за дискредитацию Вооруженных сил РФ. За каждое правонарушение ему назначался штраф в сумме 30 тыс. рублей. Два решения суда в отношении него уже вступили в силу. Но правонарушителя это не останавливало и он продолжал публиковать в соцсетях информацию, дискредитирующую армию России.

В квартире и офисе мужчины проведены обыски, в ходе которых изъяты ноутбук, два системных блока, мобильные телефоны, сим-карты, накопители информации. Также он добровольно выдал два газовых пистолета и пять патронов, которые хранил незаконно.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев снова оштрафован за дискредитацию Вооружённых сил России.