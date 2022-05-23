Чебоксары, 23 мая, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Годовой доход главы Чувашии Олега Николаева увеличился на 6,3%, в то время как у супруги он снизился на 24%. Структура собственности супружеской четы не изменилась. Соответствующие сведения о доходах и имуществе опубликованы на портале органов власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Глава Чувашии Олег Николаев задекларировал по итогам 2021 года 5 896 006 рублей 64 копейки дохода. Это на 349 211 рублей 41 копейку больше, чем он получил в 2020 году, когда его доход составлял 5 545 795 рублей 23 копейки. Таким образом, доходы Николаева за год выросли на 6,3%.

Доход супруги по сравнению с 2020 годом снизился почти на 24% (или на 132 062,77 рубля) и составил в 2021 году 418 937 рублей 23 копейки.

Перечень собственности не изменился. В долевой собственности Олега Николаева, как и его супруги, а также двух его несовершеннолетних детей находится земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. метров (у каждого — 1/5 доля).

В пользовании главы Чувашии и детей остаются жилой дом и земельный участок площадью соответственно 240,7 и 888 кв. метров, которые числятся в качестве индивидуальной собственности за супругой. Также жена владеет иномаркой Hyundai Tucson.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 млн рублей, что почти на 200 тыс. больше уровня 2020 года.