Красноярск, 23 мая, 2022, 07:31 — ИА Регнум. С целью недопущения завоза оспы обезьян в Красноярский край региональное управление Роспотребнадзора приняло меры по усилению санитарно-карантинного контроля в аэропорту «Красноярск». Об этом в своём телеграм-канале 23 мая сообщил главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

Pixel-mixer Обезьяна

По его словам, в России на сегодняшний день не зарегистрировано случаев заболевания оспой обезьян.

«Риск завоза инфекции оценивается как низкий», — отметил Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 мая у Всемирной организации здравоохранения имеются сведения о 92 подтверждённых случаях заражения оспой обезьян и 28 предполагаемых. Случаи заражения зарегистрированы в 12 странах, не являющихся эндемичными.

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