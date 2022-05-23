Новосибирск, 23 мая, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области в полном объёме возобновляется диспансеризация и плановые профилактические осмотры населения. Об этом на оперативном совещании сегодня, 23 мая, сообщил губернатор Андрей Травников.

Cap.ru Диспансеризация

«В течение двух лет наша медицина работала в режиме оперативного маневрирования между борьбой с волнами пандемии коронавируса и текущими плановыми задачами по профилактике заболеваемости населения. Сегодняшняя эпидобстановка позволяет полностью сконцентрироваться на важной задаче диспансеризации и профилактики», — подчеркнул глава региона. —

Он отметил, что потребуется участие руководителей для решения организационных вопросов и информационной кампании. Травников уверен, что «нужно наверстать некоторые упущенные профилактические мероприятия».