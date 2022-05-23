Тбилиси, , 07:25 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии не имеют мотивации для ведения политической борьбы. Об этом на телеканале «Палитраньюз» заявил председатель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе.

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По его мнению, у населения Грузии нет желания выходить на акции протеста. Схожие настроения и у политиков.

«В оппозиции тоже подобных настроений нет: сидят в парламенте и у них всё хорошо, ездят в Буэнос-Айрес и так далее. Никакого драйва или мотивации, чтобы в эту минуту делать что-либо в оппозиции не существует», — сказал лидер партии.

Джапаридзе считает, что активность оппозиционных партий резко вырастет в 2024 году перед выборами. Тогда они будут говорить об «историческом моменте» Лидер «Гирчи» также выразил надежду на объединение оппозиции к выборам, но не знает, как это может получиться.

Стоит отметить, что оппозиционные партии Грузии не признали итогов парламентских выборов 2020 года. Сначала депутаты от оппозиции объявили бойкот парламенту, а часть из них, включая Джапаридзе, сдали мандаты. Потом партии согласились работать в парламенте, но продолжают заявлять о «сфальсифицированных» выборах.