Екатеринбург, 23 мая, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Жителя Екатеринбурга осудили за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. У 25-летнего уральца изъяли 500 граммов наркотика, сообщили журналистам в ГУ МВД по Свердловской области.

Argumenti.ru Приговор

В октябре 2021 года правоохранители заметили подозрительного мужчину. Свердловчанин находился в машине с девушкой. При виде полицейских мужчина стал нервничать. Это послужило поводом для осмотра автомобиля. В ходе осмотра были обнаружены коробки из-под сока, в которых находились свертки с наркотическим веществом. В квартире молодого человека нашли ещё 12 свертков с наркотиком.

Чкаловский районный суд приговорил уральца к девяти годам шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.