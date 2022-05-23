Барнаул, 23 мая, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В майские праздники Алтайский район Алтайского края и город-курорт Белокуриха стали самым привлекательным для туристов, сообщили 23 мая корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности со ссылкой на данные мониторинга администраций муниципальных образований.

Expo.visitaltai.info Участницы праздника «Цветение маральника» в Алтайском крае

После старта праздника «Цветение маральника», который прошел на площадке особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» и ознаменовал открытие летнего туристического сезона, эти территории посетили 40,7 тыс. чел. и 14,9 тыс. чел. соответственно. Общая численность экскурсантов в Алтайском крае в период майских праздников составила около 50 тысяч человек.

Также традиционным вниманием туристов отмечена краевая столица — Барнаул (8,1 тыс. чел.), а также — город Бийск (1,9 тыс. чел.) и Бийский район (1,8 тыс. чел.).

Максимальная численность размещённых в гостиницах, санаториях, базах отдыха зафиксирована в Белокурихе, в Барнауле и в Алтайском районе.

По оценке органов местного самоуправления территорий края, спрос на отдых в период майских праздников текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, вырос в среднем более чем на 20%, в том числе благодаря снятию основных ковидных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционно в ходе праздника «Цветение маральника» акцент сделан на сельском и гастрономическом туризме. Выставки ремесленных изделий представили делегации районов Алтайского края — Алтайского, Смоленского, Змеиногорского, Заринского, Завьяловского и других территорий.

Туристов завлекают народными забавами, песнями, частушками, угощают настоящими алтайскими продуктами.

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