Пермь, , 07:21 — REGNUM В Пермском крае в первом квартале 2022 года в четыре раза сократилось количество выявляемых фальшивых денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Фальшивая купюра 40.мвд.рф

В январе–марте из оборота изъято 28 поддельных российских денежных знака. Общая сумма банкнот составила 117 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных фальшивых банкнот сократилось в четыре раза, а их сумма — почти в пять раз.

«Несмотря на то, что наибольшую долю среди подделок по-прежнему занимают банкноты номиналом 5000 рублей (75%), интерес фальшивомонетчиков к ним постепенно снижается. Так, в первом квартале поддельных пятитысячных купюр было выявлено в пять раз меньше (21 штука), чем за январь–март прошлого года (107 штук)», — отметили в пермском отделении Уральского ГУ Банка России.