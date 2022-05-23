Новосибирск, , 07:21 — REGNUM В Новосибирской области за неделю с 16 по 22 мая ликвидировано 387 возгораний, из них 289 — горение сухой травы и мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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В ведомстве отметили, что количество реагирований подразделений пожарной охраны сократилось в разы, но особый противопожарный режим на территории региона ещё действует.

При этом за неделю в Новосибирской области произошло 98 техногенных пожаров, в которых четыре человека получили травмы, двое погибли. Пожарные спасли из горящих зданий 21 человека.