Петропавловск-Камчатский, 23 мая, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов предложил назначить на должность врио министра здравоохранения Михаила Селютина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 мая в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

Читайте также: Мэр Ярославля подтвердил свою отставку и попрощался с городом

Селютин родом из Владивостока. Ранее он работал заместителем главы Партизанского городского округа в Приморье. По профессии Селютин врач-ординатор.

«Михаил Юрьевич Селютин работал на руководящих должностях в системе здравоохранения Приморского края и Калининградской области. В последнее время работал в административной позиции в одном из крупнейших муниципалитетов Приморского края», — сказал Солодов.

Предыдущий министр здравоохранения Камчатки Андрей Кузьмин покинул пост добровольно в связи с переездом в другой регион Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Ярославля Владимир Волков попрощался с ярославцами и поблагодарил их за работу.