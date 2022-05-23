Новосибирск, 23 мая, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Жители Новосибирской области с 1 июня смогут подать заявку на догазификацию в любой филиал МФЦ. Об этом было сказано на оперативном совещании в региональном правительстве сегодня, 23 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Необходимо активизировать работу по заявочной кампании в рамках программы догазификации, — поставил задачу губернатор Андрей Травников. — Есть несколько способов, чтобы подать заявку: напрямую в газовую компанию, которая обслуживает населённый пункт, через портал Госуслуги и с 1 июня 2022 года можно подать заявку в любой филиал системы Многофункциональных центров Новосибирской области. Прошу активизировать эту работу и довести информацию до каждого жителя населённого пункта, где «большой газ» уже есть, для того, чтобы за лето у большинства жителей региона уже был газ».

Отметим, что в течение 2022–2023 года в Новосибирской области предстоит подключить к газу более 60 тысяч домовладений — бесплатно до каждого земельного участка.