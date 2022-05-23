Чебоксары, 23 мая, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает еженедельно падать уровень коллективного иммунитета к ковиду. Соответствующую информацию публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По последним данным (на 20 мая), в Чувашии сделали прививку от ковида 704 373 жителя, из них за неделю (с 13 по 20 мая) — 2957 человек. Завершили вакцинацию (то есть сделали две дозы) 671 792 жителя республики.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета COVID-19 в Чувашии составляет 33,8%. Это на 1,7% меньше, чем было неделей ранее (на 13 мая) и на 3% ниже общероссийского уровня (36,8%).

Отметим, что за последний месяц (с 22 апреля по 20 мая) показатель коллективного иммунитета к ковиду снизился на 6,2%, за два месяца (с 18 марта по 20 мая) спад составил 9,7%.

Напомним, что уровень коллективного иммунитета в Чувашии снижается еженедельно: 29 апреля она составлял 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля достигал 41,5%, 25 марта составлял 42,3%, 18, 11 и 4 марта — соответственно 43,5%, 45% и 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 79 594 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 73 892 человека, умерли 4634 ковидных больных.