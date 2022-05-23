Иркутск, , 07:08 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 23 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8654 человека, причём выходные погибли трое пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 293 428 (+164 за выходные, 21–22 мая). Госпитализированы 373 (+15 за последние сутки). В то же время выздоровели 288 860 пациентов (+211 за выходные).

Ещё 687 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за выходные).

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