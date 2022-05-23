Тбилиси, 23 мая, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Экспорт из Грузии на Украину в марте и апреле текущего года сократился 91%. Об этом сообщает грузинское бизнес-издание BM. ge.

Олег Кугаев ИА REGNUM Доставка ценного груза

По данным журналистов, за два этих месяца в 2021 году из Грузии на Украину вывезли товаров на $57,6 млн. В этом году сумма снизилась до $5,4 млн.

Сообщается, что также сократились на 70% поставки украинских товаров на грузинские рынки. Вместо $78 млн в прошлом году, в этом году объём импорта с Украины составил $25.

Стоит отметить, что до начала спецоперации по денацификации Украины эта страна занимала пятое место в списке торговых партнёров Грузии. В настоящее время наблюдается резкий рост количества грузовых машин, которые везут товары из Грузии в Россию.