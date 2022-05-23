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Моргенштерн* обжаловал в суде внесение его в список иноагентов
*Моргенштерн — запрещённая в России организация
Москва,
23 мая 2022, 07:07 — REGNUM Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) добивается своего исключения из списка иностранных агентов.
Моргенштерн
Цитата из видео на YouTube
Представитель музыканта обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение о внесении Моргенштерна в список иноагентов.
По словам адвоката музыканта Сергея Жорина, исполнитель является деятелем культуры и искусства и не осуществляет политическую деятельность, поэтому не может быть признан иноагентом.
Замоскворецкий районный суд Москвы уже зарегистрировал исковое заявление музыканта.
Как сообщало ИА REGNUM, Минюст РФ внёс Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в мае 2022 года.
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История вопроса
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.
В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.
В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.
В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".