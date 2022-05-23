Ярославль, 23 мая 2022, 07:25 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал отставку мэра города Владимира Волкова. Своё отношение к уходу главы областного центра Евраев высказал, подводя итоги недели в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Волков ушёл в отставку 17 мая. Сейчас он работает первым заместителем главы городского округа Люберцы Московской области.
Читайте ранее в этом сюжете: Мэр-функционер. Итоги работы в Ярославле Владимира Волкова