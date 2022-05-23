Ярославль, , 07:25 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал отставку мэра города Владимира Волкова. Своё отношение к уходу главы областного центра Евраев высказал, подводя итоги недели в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Евраев Yarregion.ru

«Для большинства жителей новость не стала сенсацией. К хозяйству Ярославля было и остаётся много нареканий, поэтому уход мэра был предопределён. Наша задача сейчас — помочь Ярославлю распутать клубок проблем, принимать и реализовывать решения для людей, а также укрепить взаимодействие города и области», — сказал Михаил Евраев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Волков ушёл в отставку 17 мая. Сейчас он работает первым заместителем главы городского округа Люберцы Московской области.

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