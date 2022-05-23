Новосибирск, , 07:02 — REGNUM Муниципальные образования Новосибирской области начали подготовку к новому отопительному периоду. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 23 мая, сообщил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

Отопительный сезон Admobninsk.ru

«В населённых пунктах региона начались гидравлические испытания тепловых сетей, — уточнил он.- Уже выявлено более 400 дефектов».

Напомним, что в Новосибирске отопительный сезон завершился 11 мая.

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