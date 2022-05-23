Грозный, 23 мая, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Шуточный видеоролик, в котором пленных нацистов, укрывавшихся в недрах мариупольского комбината «Азовсталь», на автобусе увозит Рамзан Кадыров, опубликовал 22 мая сам глава Чечни в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Видеоролик смонтирован из кадров видеообращения боевиков, укрывавшихся на «Азовстали», последующей сдачи их в плен российским войскам и из кадров, где Кадыров садится за руль автобуса и уезжает со словами: «Следующая остановка — Грозный!»

В итоге получился видеоклип, где на первых секундах один из боевиков пафосно заявляет: «Не будет Мариуполя — не будет Украины», затем все нацисты сдаются в плен, проходя процедуру тщательного досмотра, и садятся в автобус, которым управляет Кадыров. Глава Чечни увозит боевиков под звучащую фоном лезгинку, как он сам заявляет, «в Грозный».

Видеоролик мгновенно разлетелся по телеграм-каналам и социальным сетям. Только на канале у самого Кадырова его за сутки посмотрели более 2,7 млн пользователей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров рассказал о том, как киевские боевики продолжают использовать население в качестве живого щита. Такие методы националисты используют не впервые, во многих населенных пунктах Донбасса, в том числе и в Камышевахе — населенном пункте в ЛНР.