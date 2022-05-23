Ульяновск, , 06:56 — REGNUM В Ульяновской области продолжает падать уровень коллективного иммунитета к ковиду, при этом сокращается разрыв с общероссийским показателем. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным (на 20 мая), 718 214 жителей Ульяновской области привились от COVID-19, в том числе за последнюю неделю (с 13 по 19 мая) вакцинировались 2822 человека. Завершили вакцинацию (то есть привились двумя дозами) 681 726 жителей.

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области за неделю снизился на 3,6% — до 37%. Это чуть превышает (+0,2%) общероссийский показатель, который составил 36,8%.

Отметим, что последние два месяца в Ульяновской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в регионе падает: 13 мая он составлял 40,6%, 22 апреля — 48,6%, 15 апреля оценивался в 51,1%, 8 апреля достигал 53,3%, 1 апреля — 55,5%, 25 марта — 57,4%, 18, 11 и 4 марта составлял соответственно 59,3%, 61,4%, 63,7%.

Таким образом, за последний месяц (с 22 апреля по 20 мая) показатель коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области снизился на 11,6%, за два месяца (с 18 марта по 20 мая) — на 22,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 202 607 случаев заражения коронавирусом, вылечились 197 038 человек, умерли 4677 ковид-больных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области падает уровень коллективного иммунитета к ковиду