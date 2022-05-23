Ульяновск, 23 мая, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает падать уровень коллективного иммунитета к ковиду, при этом сокращается разрыв с общероссийским показателем. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По последним данным (на 20 мая), 718 214 жителей Ульяновской области привились от COVID-19, в том числе за последнюю неделю (с 13 по 19 мая) вакцинировались 2822 человека. Завершили вакцинацию (то есть привились двумя дозами) 681 726 жителей.

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области за неделю снизился на 3,6% — до 37%. Это чуть превышает (+0,2%) общероссийский показатель, который составил 36,8%.

Отметим, что последние два месяца в Ульяновской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в регионе падает: 13 мая он составлял 40,6%, 22 апреля — 48,6%, 15 апреля оценивался в 51,1%, 8 апреля достигал 53,3%, 1 апреля — 55,5%, 25 марта — 57,4%, 18, 11 и 4 марта составлял соответственно 59,3%, 61,4%, 63,7%.

Таким образом, за последний месяц (с 22 апреля по 20 мая) показатель коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области снизился на 11,6%, за два месяца (с 18 марта по 20 мая) — на 22,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 202 607 случаев заражения коронавирусом, вылечились 197 038 человек, умерли 4677 ковид-больных.