Чунцин, Китай, , 06:55 — REGNUM Первый грузовой поезд экономического маршрута Чэнду-Чунцин, груженый товарами на 3 млн юаней (около $443,4 тыс.) отправился 19 мая со станции в районе Цзянцзинь, города Чунцина на юго-западе Китая, в Чэнду, столицу соседней провинции Сычуань, сообщает агентство Синьхуа.

Чунцин

Экономический круг Чэнду-Чунцин является еще одной важной стратегией регионального развития, следующей за регионом Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельтой реки Янцзы и районом Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.

В 2021 году объем перевозок грузов в обе стороны между Чэнду и Чунцином достиг 379 млн тонн. Однако грузовые перевозки между Чэнду и Чунцином в основном осуществлялись автомобильным транспортом, в то время как на долю железнодорожного транспорта приходилось лишь 4,2%.

Грузовой поезд экономического кольца Чэнду-Чунцин, который будет курсировать один или два раза в день, также может соединить Новый Международный торговый коридор «Суша-море», грузовой поезд «Китай-Европа», золотой водный путь реки Янцзы и многие внутренние железнодорожные грузовые каналы.