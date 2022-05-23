Село Юрла, Пермский край, 23 мая, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В Пермском крае 20-летний житель признан виновным в истязании беременной несовершеннолетней знакомой. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Argumenti.ru Приговор

По данным следствия, молодой человек в 2021–2022 годы систематически избивал беременную пермячку. При этом он знал о несовершеннолетнем возрасте своей жертвы и причинял девушке физические и психические страдания.

Суд приговорил злоумышленника к трём годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.