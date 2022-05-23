Пекин, 23 мая 2022, 06:50 — REGNUM Китайский марсоход «Чжужун» 18 мая был переведен в режим ожидания во время ожидания пыльной бури на поверхности планеты, сообщило Китайское национальное космическое управление, передает агентство Синьхуа.
Последние снимки, сделанные камерами на борту китайского марсианского орбитального аппарата «Тяньвэнь-1», показывают пыльную бурю, проходящую над районом исследования «Чжужуна». Ученые сравнили их с фотографиями, сделанными за последние два месяца, и проанализировали последние данные о мощности солнечных крыльев марсохода, которые показали, что «Чжужун» сейчас переживает сильную марсианскую пыльную бурю.
По данным администрации, район патрулирования «Чжужуна» вступил в зимний сезон, во время которого дневная температура может опускаться ниже минус 20 градусов по Цельсию, а ночью — ниже минус 100 градусов по Цельсию. К середине июля температура еще больше понизится.
Чтобы справиться с пыльными бурями и проблемами низких температур, китайский марсоход перешел в режим покоя. Ожидается, что он проснется и возобновит работу в декабре, когда пыль рассеется и Марс вступит в свой весенний сезон, говорится в заявлении администрации. Ученые продолжат использовать орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» для наблюдения за погодой в южном полушарии Марса.