Пекин, 23 мая, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Китайский марсоход «Чжужун» 18 мая был переведен в режим ожидания во время ожидания пыльной бури на поверхности планеты, сообщило Китайское национальное космическое управление, передает агентство Синьхуа.

Nasa Марс

Последние снимки, сделанные камерами на борту китайского марсианского орбитального аппарата «Тяньвэнь-1», показывают пыльную бурю, проходящую над районом исследования «Чжужуна». Ученые сравнили их с фотографиями, сделанными за последние два месяца, и проанализировали последние данные о мощности солнечных крыльев марсохода, которые показали, что «Чжужун» сейчас переживает сильную марсианскую пыльную бурю.

По данным администрации, район патрулирования «Чжужуна» вступил в зимний сезон, во время которого дневная температура может опускаться ниже минус 20 градусов по Цельсию, а ночью — ниже минус 100 градусов по Цельсию. К середине июля температура еще больше понизится.

Чтобы справиться с пыльными бурями и проблемами низких температур, китайский марсоход перешел в режим покоя. Ожидается, что он проснется и возобновит работу в декабре, когда пыль рассеется и Марс вступит в свой весенний сезон, говорится в заявлении администрации. Ученые продолжат использовать орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» для наблюдения за погодой в южном полушарии Марса.