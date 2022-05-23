Нур-Султан, , 06:50 — REGNUM Пациенты роддома в казахстанском Шымкенте, рядом с которым произошёл взрыв, размещены в других медицинских учреждениях. Об этом сообщила журналистам директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова.

Флаг Казахстана Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Два пациента находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Шесть пациентов — со средней степенью тяжести, необходимая профильная медицинская помощь оказана в полном объёме», — отметила Ембергенова.

Она также подчеркнула, что все беременные женщины и новорожденные контролируются особенно.

Напомним, взрыв в Шымкенте произошёл 22 мая. Погибли три человека, в том числе один ребёнок. От взрыва было уничтожено здание межбольничной аптеки, где производили физрасвор. Про предварительным данным, взорвался скопившийся природный газ.