Астана, 23 мая, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Пациенты роддома в казахстанском Чимкенте, рядом с которым произошёл взрыв, размещены в других медицинских учреждениях. Об этом сообщила журналистам директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

«Два пациента находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Шесть пациентов — со средней степенью тяжести, необходимая профильная медицинская помощь оказана в полном объёме», — отметила Ембергенова.

Она также подчеркнула, что все беременные женщины и новорожденные контролируются особенно.

Напомним, взрыв в Чимкенте произошёл 22 мая. Погибли три человека, в том числе один ребёнок. От взрыва было уничтожено здание межбольничной аптеки, где производили физраствор. Про предварительным данным, взорвался скопившийся природный газ.